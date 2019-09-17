Левочкина, Соболев и Гончаренко: кто будет представлять Украину в ПАСЕ

ПАСЕ / facebook.com/cpUAct/

Во вторник,17 сентября, Верховная Рада определила состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующее сообщение в Facebook написал народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Так, Украину в ПАСЕ будут представлять нардепы от Слуги народа, Оппозиционной платформы – За жизнь, Батькивщины, Европейской солидарности, Голоса и За майбутне. Всего в делегацию вошли 12 человек.

"От Слуги Народа - Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия; от ОПЗЖ - Левочкина Юлия; от Батькивщины - Соболев Сергей; от ЕС - Гончаренко Алексей; от Голоса - Василенко Леся; от депутатской группы За майбутне - Лубинец Дмитрий", - говорится в сообщении.

При этом Гончаренко надеется, что "удастся оставить разногласия и объединиться на международной арене ради Украины". Новый состав делегации приступает к работе уже в среду, 18 сентября.

Напомним, что осенняя сессия ПАСЕ начнет свою работу 30 сентября и продлится до 4 октября.