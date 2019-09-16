Украина на повестке дня: что будут обсуждать в ПАСЕ этой осенью

ПАСЕ / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится на 30 сентября и продлится до 4 октября. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно повестке дня, в рамках осенней сессии ПАСЕ с докладом выступит президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, 1 октября глава французского государства будет отвечать на вопросы парламентариев.

Кроме того, госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Амели де Монтшалин представит сообщение от комитета министров, а недавно избранный генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич обратится к Ассамблее. Также поднимут вопросы климатических беженцев и трудовой миграции в Восточной Европе.

Стоит отметить, что европейские парламентарии не обойдут своим внимание и украинский вопрос, частности, в рамках осенней сессии ПАСЕ обсудят ситуация с крымскими татарами.

Напомним, что ранее глава комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по правосудию и правам человека Турхильдур Эварсдоттир заявил, что Кремль должен обеспечить нидерландским следователям возможность допросить Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к авиакатастрофе лайнера рейса МН17 Малазийских авиалиний в небе над Донбассом летом 2014 года.