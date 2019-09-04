Зеленский добрался до Совета Европы: уволен представитель Украины

Дмитрий Кулеба уволен из Совета Европы / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба, который ранее объяснил, как Украина теряет признаки государства, в среду, 4 сентября, был уволен президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Украины при Совете Европы.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - сказано в указе президента №650/2019.

Напомним, 4 августа постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пытался помешать России вернуться в ПАСЕ.

По словам Кулебы, отклонение инициативы Киева было связано с жесткой позицией генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который постарался пресечь украинское предложение. Дипломат подчеркнул, что большинство стран заняли позицию генсека.

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5 июля постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба высказал мнение, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы стало началом эпохи примирения Запада с Россией после конфликта из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Дипломат заявил, что в последнее время увеличилось количество международных визитов Кремля в страны Европы, и западные лидеры чаще стали посещать Москву.