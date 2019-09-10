ПАСЕ требует от Кремля предоставить Цемаха для допроса голландскими следователям

Владимир Цемах подозревается в причастности к авиакатастрофе лайнера рейса МН17/ Reuters

Кремль должен обеспечить нидерландским следователям возможность допросить Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к авиакатастрофе лайнера рейса МН17 Малазийских авиалиний в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом заявил глава комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по правосудию и правам человека Турхильдур Эварсдоттир.

"Тот факт, что Украина разрешила Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не обязан сотрудничать в рамках расследования этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы и в этом статусе юридически обязана бороться с безнаказанностью", - цитирует Турхильдур Эварсдоттир Укринформ.

Глава комитета ПАСЕ приветствует обмен пленными между Украиной и РФ, но в то же время настаивает, что Владимир Цемах - подозреваемый в деле уничтожения рейса МН17 - должен оставаться в доступности властей Нидерландов, которые расследуют дело.

"Я хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии и привлечения виновных к ответственности", - сообщила Турхильдур Эварсдоттир.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Владимира Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.

Позже помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, заявил, что информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем по делу об авиакатастрофе, идет от СМИ.

"Является ли он важным свидетелем или не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он важным", - заявил Ермак.

Адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов считает, что показания, которые дал в Украине выданный России бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах, могут позже использоваться во время судебного процесса по делу о сбитом Боинге рейса МН-17 Малазийских авиалиний.