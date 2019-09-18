Зеленский назначил переговорщика в Минск на смену Безсмертному

Владимир Зеленский / УНИАН

Новый представителем Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе (вместо Романа Безсмертного) стал Алексей Резников.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского о его назначении был опубликован в среду, 18 сентября.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте.

К слову, Резников опытный юрист, а с апреля 2016-го работал на посту заместителя главы КГГА по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

Алексей Резников / пресс-служба КГГА

Напомним, Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с поста представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе своим указом №414 от 13 августа.