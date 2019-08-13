Бессмертный объяснил, почему его уволил Зеленский

Роман Бессмертный утверждает, что лишился должности из-за своей публичной позиции / Скриншот

Дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук Роман Бессмертный сообщил, что был уволен президентом Владимиром Зеленским с поста представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе из-за своей публичной позиции.

Нельзя было отказываться от военного парада на День Независимости Украины и не нужно было звонить российскому президенту Владимиру Путину, рассказал кандидат наук в эфире 24 канала.

По словам собеседника, он говорил, что Украине нужно действовать последовательно и достаточно резко.

"…что послужило причиной увольнения - здесь тайны нет. Есть моя публичная позиция, и эта позиция не только в вопросах,… относительно тактики действий, а и тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что если взять всю историю за последние месяцы, то "он честно, корректно, открыто говорил, что здесь нужно действовать вот так, здесь - так, здесь - так".

"Причина такого моего поведения кроется в том, что это пятый в моей жизни президент, с которым я контактировал. И… я очень глубоко переживал, когда я видел, как предшественники делали некоторые шаги, и я мог их остановить…, но я где-то шел на компромисс с коллегами, с собственной совестью - иногда промолчал, иногда что-то недосказал", - заявил эксперт.

Кандидат наук подчеркнул, что уже много чего в жизни видел. "…просто для себя решение принял, когда я понимаю, что может быть дальше, я корректно… начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно проводить, заканчивая, скажем,… не нужно звонить Путину, а нужно действовать, и нужно действовать последовательно… я корректно говорил, что нужно действовать вот так", - утверждает он.

Безсмертний вперше коментує своє звільнення Безсмертний вперше коментує своє звільнення. Про яке, до слова, він дізнався від ЗМІ Опубликовано 24 Канал Вторник, 13 августа 2019 г.

Напомним, Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с поста представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе своим указом №414 от 13 августа. Бессмертный был назначен представителем украинского государства в ТКГ 9 июля.