Кучма в Минске пояснил позицию Украины по формуле Штайнмайера

Кучма в Минске озвучил позицию Украины по Донбассу / УНИАН

Представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет возражений против формулы Штайнмайера, однако ее реализация возможно лишь после выполнения ряда ключевых условий.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах", - сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

У Кучмы озвучили условия, при которых реализация формулы Штайнмайера будет возможно:

- полное прекращение огня;

- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

- выведение с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

- обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

- установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, а также минскими соглашениями.

По словам Олифер, Украина готова к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Однако после озвученные украинской стороной условий Россия заблокировала определение возможной даты разведения.

Напомним, на недавних переговорах в Минске представители Украины отказались скрепить подписями формулу Штайнмайера. В Москве возмущены, что не удалось закрепить особый статус Донбасса.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко еще 2 сентября согласился реализовывать так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.