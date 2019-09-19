Зеленский назначил бывшего налоговика главой Николаевской ОГА

Александр Стадник / nikvesti.com

Новым председателем Николаевской областной государственной администрации назначен Александр Стадник.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №707/2019 опубликован на официальном портале главы госудсрства.

Стадник родился в июле 1977 года в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 2006 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение".

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В трудовой биографии Стадника работа слесарем по ремонту автомобилей автотранспортного хозяйства Смолинского рудника Востюка, пгт. Смолино, заместителем начальника торгового отдела Украинско-американского предприятия АМГ - Украина, инспектором отдела охраны ООО Альфа-Щит, Киев и начальником охраны ООО АМГ - Украина Киев, юристом киевского ООО Комильфо. С 2012 года Стадник работал в органах Государственной налоговой инспекции. В частности, он являлся и.о. главы налоговой Днепровского района Киева.

Напомним, предыдущий глава Николаевской ОГА Алексей Савченко был уволен указом президента.