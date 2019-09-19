Зеленский назначил экс-руководителя ТЦ Ocean Plaza главой Винницкой ОГА

Владислав Скальский / real-vin.com

Новым главой Винницкой областной государственной администрации назначен Владислав Скальский.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №706/2019 от 18 сентября размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Зеленского Валерий Коровий уволен с должности главы Винницкой ОГА "в связи с завершением срока полномочий президента Украины".

Скальский 1976 года рождения. Он окончил Винницкий национальный технический университет по специальности теплогазоснабжения, вентиляции и охране воздушного бассейна.

Работал заместителем директора строительной компании Европа, менеджером в ООО МЕТРО Кеш энд Керри Украина, в апреле 2007 года стал директором одноименного торгового центра в Виннице.

Скальский с 2010 году переехал работать в Республику Казахстан, где отвечал за развитие сети ТЦ региона. В 2012 году переехал в РФ, где начал работать директором дивизионов Юг и Сибирь в федеральной сети гипермаркетов компании Лента.

С 2014-го года работает в Украине. Был руководителем крупнейшего ТЦ Киева Ocean Plaza. В начале 2015 Скальский уволился и вернулся в Винницу. В 2016 году возглавил коммунальное предприятие Институт развития городов Винницкого городского совета, а с 24 июня 2016 был назначен на должность заместителя городского головы Винницы.

Напомним, ранее Зеленский назначил новым председателем Николаевской областной государственной администрации назначил Александра Стадника.