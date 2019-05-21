Самый богатый губернатор Украины подал в отставку

Валерий Коровий / фото: president.gov.ua

Председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий написал заявление о сложении полномочий.

По информации, подобная процедура предусмотрена законом. После инаугурации новоизбранного Президента, которая состоялась 20 мая, Валерий Коровий написал заявление о сложении полномочий согласно действующему законодательству и сейчас исполняет обязанности председателя ОГА до следующих распоряжений главы государства, пишет сайт Vinbazar.com со ссылкой на департамент информационной деятельности Винницкой ОГА.

Отметим, Валерий Коровий возглавлял Винницкую область с 2015 года, сменив в кресле Анатолия Олейника. К руководству областью он перешел с должности заместителя мэра Винницы, в тот период, когда город возглавлял премьер-министр Владимир Гройсман.

К слову, Коровий оказался самым богатым губернатором страны. Согласно декларации за 2017 год, сам глава ВОГА Валерий Викторович Коровий владеет небольшим участком земли в Стрижавке Винницкого района Винницкой области - 1200 м². Большой надел у него есть в Тростянецком районе площадью 31 тыс. 24 м². В собственности супруги в Стрижавке три надела, их общая площадь – 3574 м². Есть в области у нее земля площадью 21 тыс. 135 квадратов, пишет Страна.

Из недвижимости – жилой дом в Стрижавке 318,60 квадратных метров, принадлежит супруге. В ее собственности также квартира в Виннице – 86,50 м². Из транспортных средств – Toyota Camry 2.4 L, 2008 г.в. У Таисии Васильевны - Mitsubishi D.2 ASX 2.0 AT Ultimate, 2011 г.в. Общая сумма декларанта на разных банковских счетах – 698 тыс. 83 грн. У супруги – 530 тыс. грн. Валерий Викторович вносит в декларацию бонусный договор на сумму 17 тыс. 282 грн. и Интернет-карточку, на которой 1 тыс. 95 грн.

При этом зарплата, полученная губернатором, - 314 тыс. 866 грн. У его супруги – 211 тыс. 940 грн. Полученные главой ОГА проценты - 67 тыс. 199 грн., супругой - 80 тыс. 583 грн. Доход от сдачи жилья в аренду – 8 тыс. 323 грн.

Ранее Главред сообщал, 20 мая, после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, Владимир Гройсман принял решение уйти в отставку. Он уточнил, что покинет свой пост 22 мая, после заседания правительства в ближайшую среду.