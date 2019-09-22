Пьяное ДТП в Хмельницкой области: Ford впечатался в столб, шестеро погибших и пострадавших

Возле села Новоселка Деражнянского района Хмельницкой области в ночь на воскресенье, 22 сентября, произошло жуткое ДТП с большим количеством погибших.

В результате столкновения автомобиля Ford с электроопорой погибли четыре человека, еще один получил травмы, сообщили в пресс-службе полиции области.

"Авария произошла 22 сентября около 02.00 часов на автодороге неподалеку с. Новоселка Деражнянского района. 25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП четверо пассажиров машины, сидевшие на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Читайте такжеКровавое ДТП в "ДНР": грузовик раздавил Славуту, пятеро погибших, в том числе ребенокПо предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил политравмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" УК Украины.

Отметим, что по данным областного управления Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП погибли четверо, а еще двое получили травмы.

Напомним, в субботу, 21 сентября, в Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское погибли девять человек.