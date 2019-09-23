Авария с 9 погибшими под Житомиром: копы задержали водителя злосчастного грузовика

Копы задержали виновника смертельной аварии под Житомиром / Нацполиция

Копы задержали подозреваемого в совершении устрашающего смертельного ДТП в Житомирской области, которое унесло жизни 9 человек.

По информации, водитель грузовика DAF является одним из пострадавших. После того, как 55-летнему мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, копы его задержали.

"Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Читайте такжеДТП под Одессой с 9 погибшими: стало известно о судьбе виновника трагедииНапомним, устрашающее смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье, 22 сентября, в Житомирской области.

У села Пилиповичи в Новоград-Волынском районе грузовик на бешеной скорости влетел с рейсовый автобус, который стоял на обочине. На месте аварии погибли 9 человек.

По информации ГСЧС, удар был такой силы, что погибших и пострадавших пришлось вырезать.

Также стало известно, что в результате жуткой аварии 11 человек оказались на больничных койках.

В то же время копы уточнили, что 55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна ехал по трассе Киев - Чоп в направлении Киева. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в автобус сообщением Житомир-Яремча, который стоял на обочине дороги.