Разорвало на части: в Чернигове в жутком ДТП скончались четыре подростка, ужасающие фото

Машину разорвало на две части из-за столкновения с деревом / cn.npu.gov.ua

В Чернигове в жутком ДТП погибли четыре подростка. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге, и влетел в дерево. В результате он и еще три пассажира погибли на месте, удалось выжить лишь одной девушке.

Удар был такой силы, что авто разорвало на части, сообщили в пресс-службе полиции Чернигова.

Девушка, которая была на пассажирском сидении, осталась в живых – ее доставили в травматологическое отделение городской больницы.

В полиции установили, что подросток взял машину своего дедушки. В Фольксваген Пассат он усадил четверых своих сверстников. У парня не было водительского удостоверения, он только планировал его получить.

"Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", - сказано в сообщении.

Четыре подростка погибли на месте / cn.npu.gov.ua

Копы открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее на трассе Киев-Чоп DAF влетел в автобус "Житомир-Яремча", погибли 9 человек.