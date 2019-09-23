"Они принципиально разные": экс-советник Путина сравнил президентов Зеленского и Трампа

Эксперт сравнил Путина и Зеленского

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский гораздо умнее и перспективнее своего американского коллеги Дональда Трампа.

"Мне кажется, что Зеленский гораздо умнее Трампа, а также искреннее, честнее и открытее. Могу, конечно, ошибаться, но думаю, что внутренние принципы поведения Зеленского не только и не столько политические, сколько просто человеческие. И они принципиально другие, не такие, как у Трампа", - сказал он в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, Зеленский выигрывает у Трампа по части трепетного отношения к жене, детям и общим семейным ценностям. Немаловажным является и тот факт, что свой развлекательный бизнес глава государства построил самостоятельно, а президент США получил в наследство от отца.

Читайте также"Рана быстро не зарастет": Илларионов рассказал, когда стоит ждать примирения между Украиной и РФ"Зеленский построил свой немаленький бизнес в развлекательной сфере самостоятельно. Трамп же, как известно, получил серьезную поддержку со стороны отца, и до сих пор не понятно, приумножил он или приуменьшил полученное от отца, сколько у него было банкротств, сколько он уплатил налогов. А в случае Зеленского все прозрачно. Он все сделал сам", - констатировал Илларионов.

Экс-советник Путина напомнил, что президенты Украины и США существенно отличаются принципами поведения. По словам эксперта, показательной является ситуация, когда Зеленский отказался от субсидии Минкульта на создание фильма после того, как по данному вопросу возникло непонимание в обществе.

Напомним, в комментарии Главреду Илларионов сообщил, что при переговорах с главой РФ лучше избегать форматов с участием многих сторон - с ним стоит общаться тет-а-тет.