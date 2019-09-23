"Плата за счет Украины": экс-советник Путина назвал ключ к успеху в общении с президентом

С Владимиром Путиным нужно общаться один на один, сообщил его бывший советник / Reuters

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов сообщил, что при переговорах с главой РФ лучше избегать форматов с участием многих сторон - с ним стоит общаться тет-а-тет.

Если к переговорам с российским лидером привлекаются участники из Запада, "это оборачивается платой за счет Украины", рассказал эксперт Главреду.

Собеседник считает, что если участвовать в переговорах с Путиным один на один, тогда достигается победа, а не сдача интересов Киева.

"Владимир Зеленский - президент, не обладающий большим дипломатическим и государственным опытом, ведя переговоры с Путиным один на один, добился обмена и возвращения 35 украинцев…", - отметил экс-советник.

По словам Илларионова, успех в переговорах с российским президентом не зависит о того, кто именно возглавляет Украину, какой у главы государства опыт, - главное, что лидер тет-а-тет общается с российским коллегой, и таким образом, по крайней мере, не получает поражение.

Читайте такжеРандеву Зеленского и Путина: стала известна примерная дата"А вот Петр Алексеевич Порошенко (экс-президент - Ред.)… привлек западных лидеров во время первых и вторых минских переговоров. В итоге, были подписаны очень плохие для Украины соглашения - Минск-1 и Минк-2, которые подрывают суверенитет и независимость Украины, обрекая ее на установление путинского контроля над всей страной…", - подчеркнул экономист.

Ранее журналист и публицист Виталий Портников написал, что Владимир Зеленский не захотел в решающий момент насаживаться на крючок Кремля, и поэтому президента вскоре возненавидят.