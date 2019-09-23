Почему Зеленскому не стоит бояться говорить с Путиным без посредников

Владимир Зеленский ведя переговоры с Путиным один на один добился обмена и возвращения 35 украинцев

За последние 28 лет украинскими президентами накоплен большой опыт многосторонних и двусторонних переговоров с Россией. Результаты показывают, что получается, если проводятся многосторонние переговоры, а что – если двусторонние.

1994 год, подписание Будапештского меморандума Леонидом Кучмой наряду с премьер-министром Великобритании, президентом США, президентом Франции и президентом России. Через некоторое время оказалось, что этот меморандум – просто бумажка, которая никак не защищает Украину. Хотя, если бы Леонид Кравчук, который начинал эти переговоры, и Леонид Кучма, который заканчивал эти переговоры, имели представление о том, что получится в конце концов, они вряд ли бы стали участвовать в такого рода многосторонних переговорах и в подписании этого документа.

Другой пример – участие Леонида Кучмы в двусторонних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в январе 2004 года во время Оранжевой революции, когда подвергался шантажу и давлению относительно применения силы против демонстрантов. Он смог один на один противостоять давлению Путина. Там не было ни французского, ни британского, ни немецкого, ни американского лидера.

Читайте такжеКак Путин превращает Зеленского в ПорошенкоЗа год до того, в 2003 году, когда был Тузлинский кризис, Кучма был вынужден прервать свою длительную командировку в Южную Америку и отказаться от посещения еще четырех южноамериканских стран. Он вылетел из Бразилии прямиком на Тузлу и отдал все необходимые распоряжения. Тогда отгрузка российскими КамАЗами грунта к Тузле прекратилась, а связь с Путиным восстановилась. Кучма, не прибегая к помощи никаких западных лидеров, смог остановить кризис.

Зато в 2014 году, когда исполнявший обязанности президента Украины Турчинов столкнулся с кризисом в Крыму, он вместо того, чтобы применять силы и средства, которые были в его распоряжении (подразделения украинских спецназовцев уже летели на самолетах в Крым, чтобы остановить агрессию), стал советоваться с западными лидерами. Они, естественно, сказали ему не сопротивляться и отдать Крым. Он послушал западных лидеров. В итоге, Крым был оккупирован, а затем аннексирован.

Затем, в том же 2014 году, украинцы не стали советоваться с западными лидерами и начали формировать добровольческие батальоны и воевать на востоке. Потом к ним присоединились Вооруженные силы Украины. Таким образом, агрессия была приостановлена. А захваченная Россией территория ограничилась отдельными территориями Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеЗеленский за три месяца сделал то, что Порошенко не смог за пять летВладимир Зеленский – президент, не обладающий большим дипломатическим и государственным опытом, ведя переговоры с Путиным один на один, добился обмена и возвращения 35 украинцев. Там опять-таки не было ни немецкого, ни французского, ни американского лидеров. Зеленский добился того, о чем неоднократно заявлял, чего хотел, сам.

А вот Петр Алексеевич Порошенко за пять лет до этого привлек западных лидеров во время первых и вторых минских переговоров. В итоге, были подписаны очень плохие для Украины соглашения – Минск-1 и Минк-2, которые подрывают суверенитет и независимость Украины, обрекая ее на установление путинского контроля над всей страной. Это Порошенко сделал совместно с западными странами.

Поэтому, независимо от того, кем является украинский президент, какой у него бекграунд, опыт и взгляды, если он ведет переговоры один на один с Путиным, он, по крайней мере, не проигрывает. А вот когда привлекаются западные участники, это оборачивается платой за счет Украины.

Об этом свидетельствует опыт, накопленный не только украинскими президентами. Можно вспомнить Михаила Саакашвили в Грузии – американцы (Кондолиза Райз) советовали ему не применять силу и не сопротивляться российской агрессии, но в момент непосредственной агрессии Саакашвили стал сопротивляться, независимо от того, что ему советовали западные лидеры. В итоге, он не проиграл ни независимость, ни суверенитет Грузии.

Это верно и для Украины, и для Грузии, и для других постсоветских стран: как только лидеры этих стран имеют дело один на один с российским лидером, они не проигрывают. Но как только они подключают западных лидеров или вынуждены подключаться сами к многосторонним переговорам, это всегда заканчивается поражением.

Поэтому вывод прост: ведя переговоры с российским президентом, нужно избегать многосторонних форматов и участвовать в переговорах один на один. Именно тогда получается не сдача интересов Украины или другой страны, а победа. По крайней мере, уж точно не поражение.