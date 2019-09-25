Откосил от армии: на Виннитчине парень женился на собственной бабушке

81-летняя женщина вышла замуж за своего двоюродного внука

На Виннитчине в селе Байковка живет необычная пара – 24-летний Александр Кондратюк женился на своей 81-летней двоюродной бабушке, чтобы "откосить" от армии.

Брак заключили еще два года назад, но с тех пор, уверяют соседи, парень навещал свою жену всего пару раз.

"Приезжают племянники, внуки, сестры. Он приезжал сюда несколько раз", - говорит соседка Валентина Мокряк.

Сама Зинаида Илларионова утверждает: Саша каждый день к ней приезжает, и живет с ней, как и положено законному мужу.

"Когда был последний раз? Каждый день ко мне приезжает", - говорит Зинаида Илларионова.

Как оказалось, у старушки первая группа инвалидности, и молодой муж использует статус опекуна, чтобы "откосить" от армии.

В военкомате разводят руками – справки о браке и опекунстве Александр приносит регулярно, и сделать они ничего не в силах.

"Он проживает по указанному адресу вместе с женой, которая 1938 года рождения. До этого у нас есть справка, что она является инвалидом первой группы. Есть законы в нашем государстве. Человек, который требует опекунства, а он является мужем этой женщины. Соответственно оказывает физическую и материальную помощь ", - говорит военный комиссар Винницкого комиссариата Александр Данилюк.

Ранее жители Виннитчины смачно покушали в храме и массово загремели в больницу.