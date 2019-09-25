Нацполиция получила нового главу вместо Князева

Кандидатуру Игоря Клименко предложило Министерство внутренних дел.
Новый руководителем Национальной полиции вместо Сергея Князева, который ушел в отставку после скандала с его бывшей супругой, стал генерал Игорь Клименко Его кандидатуру в среду, 25 сентября, предложило Министерство внутренних дел.
"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Facebook.
Стоит отметить, что Клименко при предыдущем руководителе Нацполиции Сергее Князеве занимал пост замглавы.
Напомним, что государственное бюро расследований инициировало уголовное производство в отношении одного из таможенных постов Львовской таможни, пропустивших через украинско-польскую границу незадекларированные 650 тысяч евро, которые везла вместе с другими лицами экс-жена главы Нацполиции Сергея Князева.