Нацполиция получила нового главу вместо Князева

Игорь Клименко / Фото: npu.gov.ua

Новый руководителем Национальной полиции вместо Сергея Князева, который ушел в отставку после скандала с его бывшей супругой, стал генерал Игорь Клименко Его кандидатуру в среду, 25 сентября, предложило Министерство внутренних дел.

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Facebook.

Стоит отметить, что Клименко при предыдущем руководителе Нацполиции Сергее Князеве занимал пост замглавы.