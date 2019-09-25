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Нацполиция получила нового главу вместо Князева

25 сентября 2019, 12:46

Кандидатуру Игоря Клименко предложило Министерство внутренних дел.

Игорь Клименко
Игорь Клименко / Фото: npu.gov.ua

Новый руководителем Национальной полиции вместо Сергея Князева, который ушел в отставку после скандала с его бывшей супругой, стал генерал Игорь Клименко Его кандидатуру в среду, 25 сентября, предложило Министерство внутренних дел.

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Facebook.

Стоит отметить, что Клименко при предыдущем руководителе Нацполиции Сергее Князеве занимал пост замглавы.

Напомним, что государственное бюро расследований инициировало уголовное производство в отношении одного из таможенных постов Львовской таможни, пропустивших через украинско-польскую границу незадекларированные 650 тысяч евро, которые везла вместе с другими лицами экс-жена главы Нацполиции Сергея Князева.

увольнение нацполиция Сергей Князев
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