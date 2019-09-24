Задержание экс-супруги Князева: ГБР расследует действия таможенников

Жену главы Нацполиции выпустили из страны с 650 тыс. евро незаконными наличными / Фото: Straż Graniczna/Facebook

Государственное бюро расследований инициировало уголовное производство в отношении одного из таможенных постов Львовской таможни, пропустивших через украинско-польскую границу незадекларированные 650 тыс. евро, которые везла вместе с другими лицами экс-жена главы Нацполиции Сергея Князева.

Как сообщают в пресс-службе ГБР, таможенникам вменяют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Уточняется, что халатность и бездеятельность сотрудников таможни способствовала вывозу 650 тыс. евро наличными через государственную границу Украины.

Согласно законодательству, сотрудники таможни нарушили ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Как ранее сообщалось, в Польше с крупной суммой была задержана Виктория Князева. Позже народный депутат и журналист Александр Дубинский сообщил, почему экс-жена Князева вывозила деньги.

Сам Князев также отреагировал на "задержание" экс-жены. Глава Нацполиции пожаловался, что вместе с бывшей женой стал объектом "информационной атаки".

Напомним, прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег.