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Прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег

24 сентября 2019, 17:33

Польские правоохранители материалы дела пока не разглашают.

Через границу пытались перевезти незадекларированные 500 тыс. евро / Фото: Straz_Graniczna/Twitter

Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула заявил, что на границе в пункте пропуска Гребенне — Рава-Русская действительно были задержаны трое граждан Украины с 500 тыс. евро наличными.

Как сообщает Польское радио, инцидент произошел 21 сентября. С тремя украинцами пересечь границу пытался также гражданин Хорватии.

В прокуратуре уточнили, что задержанные пытались перевезти через границу 500 тысяч евро без декларирования. Сейчас правоохранители подозревают их в "отмывании грязных денег". Следствие по данному делу ведет окружная прокуратура Замостья.

В интересах следствия фамилии задержанных польские стражи порядка не разглашают. Однако местные СМИ узнали, что среди арестантов оказалась Виктория Князева, бывшая супруга главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Как ранее сообщалось, в Польше с крупной суммой была задержана Виктория Князева. Позже народный депутат и журналист Александр Дубинский сообщил, почему экс-жена Князева вывозила деньги.

Сам Князев также отреагировал на "задержание" экс-жены. Глава Нацполиции пожаловался, что вместе с бывшей женой стал объектом "информационной атаки".

Впоследствии Сергей Князев решил подать в отставку с должности главы Нацполиции Украины.

Польша новости Украины и мира Сергей Князев Виктория Князева
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