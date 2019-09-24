"Мне не стыдно": глава Нацполиции Сергей Князев объявил об отставке

Сергей Князев объявил об отставке / РИА Новости Украина

Сергей Князев решил подать в отставку с должности главы Нацполиции Украины.

В ходе своего сегодняшнего брифинга он пояснил, что "очень любит свою работу", но сами причины отставки не назвал.

"За это время (с февраля 2014 – времени назначения на пост – ред.) в СМИ появлялись грязные публикации. Я не обращал внимания – мне было некогда про это долго думать. Глава Нацполиции – это не политическая должность... Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет, но я принял решение подать в отставку", – заявил Князев.

Он также отметил, что за результаты его работы ему не стыдно.

На вопрос о причинах отставки правоохранитель резко ответил, что "все сказал".

Заявление об отставке он, по его словам, уже передал главе МВД Арсену Авакову.

Ранее СМИ писали, что 22 сентября в Польше на автопереходе Хребенне - Рава-Русская с крупной суммой была задержана Виктория Князева. Позже народный депутат и журналист Александр Дубинский сообщил, почему экс-жена Князева вывозила деньги.

Сам Князев также отреагировал на "задержание" экс-жены. Глава Нацполиции пожаловался, что вместе с бывшей женой стал объектом "информационной атаки".