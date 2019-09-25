"Все министерства - в одно здание": Дубилет хочет провести централизацию Кабмина

Дубилет намерен посадить всех чиновников Камина в одном здании / УНИАН

Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет обьявил о реформе, благодаря которой правительство сэкономит много бюджетных денег и сделает его более эффективным.

Дубилет на своей странице в Facebook написал, что сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой – например, бухгалтерия, базовое IТ, документооборот и т.д.

"Всего предварительно мы насчитали таких 19 направлений. Каждый министр возглавляет огромную структуру. И едва ли не большинство сотрудников в них занимается не формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями", - заявил Дубилет.

По словам чиновника, так происходит потому, что каждое министерство сейчас является отдельным юрлицом, и многие атрибуты им предполагаются по закону.

"До последнего времени министры часто пытались отгородиться друг от друга стенами (в прямом и переносном смысле), а не работать, как одна команда - даже в таких банальных вопросах, как экономия на масштабе (economy of scale)", - отметил министр.

Первое министерство, которое будет централизирвоано, - это новосозданное Министерство цифровой трансформации. Они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут "аутсорсить" ресурсы Секретариата.

"Дальше будет больше. Я хочу к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Причем я уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов. Само собой, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму (ответ на вопрос "А как же мы будем документы носить?"). Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - подытожил Дубилет.

Ранее Дубилет рассказал об "истреблении" бумажек.