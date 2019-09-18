Прошлый век: Дубилет рассказал об "истреблении" бумажек

Дмитрий Дубилет / Униан

Украинское правительство планирует перевести в электронный формат большую часть документов в течении 6-9 месяцев. Об этом в Facebook рассказал министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Отмечается, что изменения коснутся документов из отдела кадров. По словам министра, подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме планируют запретить.

"Во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так подают, ЭЦП (электронная цифровая подпись) у всех есть", - объяснил Дубилет.

Кроме того, чиновник считает, что можно избавиться от бумажных копий дипломов, информации о связанных компаниях, копии паспортов, автобиографии и трудовых книжек. Также предлагается оцифровать все документы, касающиеся конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений.

"В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - отметил министр.

Помимо этого, Дубилет хочет создать единый реестр госслужащих, но для этого необходимо изменить несколько законодательных документов и внедрить "правильное ИТ". По его мнению, для нововведений необходимо 6-9 месяцев.

Напомним, что ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет поручил правительству прекратить покупать дорогую канцелярию, особенно блокноты с золотым тиснением.