Соврал он, а не я: Гончарук набросился на журналистку из-за Геращенко

Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в среду, 25 сентября, поскандалил с журналисткой Анастасией Товт. Представительница интернет издания Страна.ua спросила, связано ли назначение Антона Геращенко на пост заместителя главы МВД Арсена Авакова с ранее презентованным проектом Люди важливі. Стоит отметить, что данный проект якобы Гончарук и Геращенко запускали вместе.

В свою очередь, премьер заявил, что никаких совместных проектов с Геращенко у него нет, и обвинил Товт в распространении лжи.

"Зачем вы распространяете ложь? Я с Антоном Геращенко никаких движений не презентовал. Вы - СМИ или распространитель фейков, скажите мне, пожалуйста", - возмутился Гончарук.

В то же время, журналистка в Facebook опубликовала скриншот документа, на котором указывается, что Гончарук является основателем ОО Люди важливі.