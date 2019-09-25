Премьер Гончарук высказался о назначении Геращенко замом Авакова

Алексей Гончарук в Раде / Фото: УНИАН

Украинский премьер Алексей Гончарук, выступая на брифинге в среду, 25 сентября, прокомментировал свежее назначение экс-нардепа Антона Геращенко на пост заместителя главы МВД Арсена Авакова.

Глава правительства особо подчеркнул, что не вмешивается в кадровую политику главы полицейского ведомства.

"В министерстве внутренних дел Украины есть министр, у него есть кадровая политика. Я не вмешиваюсь в кадровую политику министра, если у меня нет для этого достаточных оснований", − заявил Гончарук.

Читайте такжеАваков об отставке: Заявление всегда на столеПремьер отметил, что 25 сентября глава МВД Украины Арсен Аваков подал в Кабмин кандидатуры шести человек в качестве своих заместителей.

"Одним из них действительно является Антон Геращенко. Если у кого-то есть информация, что этот человек, например, преступник – пожалуйста, дайте мне ее", – подвел итоги Гончарук.

Напомним, в новом составе Кабмина, сформированном после досрочных парламентских выборов, сохранили свои посты двое людей - министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков.