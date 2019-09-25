В МОН ответили "слуге народа" за "инфантильных долбо*бов"

Максим Бужанский / facebook.com/Макс Бужанский

Скандальному народному избраннику от Слуги народа Максиму Бужанскому напомнили, что ответственность за материально-техническое обеспечение и содержание школ возлагается на их учредителей. Кроме того, политику указали на то, что вымогательство денег у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Я видел это заявление нардепа. Но все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ – это зона ответственности его учредителя. В случае коммунальной школы – это или городская, или районная рада. Реже – областной совет", - рассказал руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский Украинской правде.

По его словам, в данному случае необходимо обратиться к местным органам власти, чтобы откорректировать смету школы в соответствии с бюджетным запросом. Также Божинский заявил, что директор не имеет права вымогать деньги на школу у родителей.

"Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольной благотворительной помощи, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принудительности, и взносы могут быть по факту – принудительными", подытожил чиновник.