Порошенко Мальдивы / Новости 24/7

Главный конкурент кондитерской компании Roshen, которая принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко, презентовал новый торт с громким названием Мальдивы.

Новый десерт от Киевского БКК якобы случайно напоминает об отдыхе Порошенко на одноименных островах в 2018 году. Стоимость поездки семьи пятого президента обошлась в полмиллиона долларов и вызвал резонанс в обществе.

Корреспондент ресурса Страна узнал, что новый торт поступил в продажу шесть дней назад, но уже пользуется большим спросом. Десерт состоит из белого молочного бисквита, воздушного безе с кокосовой стружкой, крема с добавлением кокосового молока и миндальных хлопьев. При этом торт покрыт воздушным суфле и белой глазурью, а в качестве украшения использовали кокосовую стружку и шоколадно-кокосовые шарики.

На данный момент Мальдивы обойдутся украинцам в 165 гривен.