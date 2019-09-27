"Нападение" Мендель на журналиста: что произошло на самом деле. Видео

Мендель / Facebook/Юлія Мендель

Скандал со спикером президента Украины Юлией Мендель, которая набросилась на журналиста Сергея Андрушко, получил продолжение. Редакция проекта "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео происходящего под стенами Высшего антикоррупционного суда.

В ролике видно, что Мендель сначала общалась с Андрушко. По ступенькам начал подниматься глава Офиса президента Андрей Богдан и журналист попытался ему задать вопрос, но спикер Зеленского рукой закрыла микрофон.

После этого к зданию суда подъехал автомобиль, из которого вышел президент Украины. Андрушко предпринял попытку и ему задать ему вопрос, но Мендель снова оттолкнула корреспондента.

Судя по видео, журналист не сопротивлялся хрупкой девушке и никоим образом не бросался на политиков.

Задля уникнення маніпуляцій з боку представників ОП і речниці Зеленського, @cxemu публікують повне відео спілкування Сергія Андрушка з Мендель та спроб журналіста отримати позицію глави ОП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених у розслідуванні: https://t.co/PjHkp9JIiTpic.twitter.com/PNDRHvl3qw — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) September 27, 2019

Стоит отметить, что это не первый раз, когда хрупкая пресс-секретарь Зеленского выступает в качества его телохранителя. Так, 13 сентября во время визита украинского президента на 16-ю ежегодную Ялтинской европейской стратегии к главе государства подошел журналист Радио Свободы Кристофер Миллер и попытался заговорить с Зеленским. Внезапно между ними возникла Мендель силой отвела представителя СМИ в сторону, предложив ему выпить кофе, а президент Украины с улыбкой пошел дальше.

Напомним, что спикер президента Украины Юлия Мендель объяснила свой поступок тем, что Андрушко сам набросился на президентскую делегацию ради красивой картинки.