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В Кабмине назвали стоимость восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса

29 сентября 2019, 11:30

Украине готовы активно помогать международные организации, сообщил Владислав Криклий.

Донбасс
Украине потребуются огромные средства, чтобы восстановить Донбасс / Фото УНИАН

Министр инфраструктуры Владислав Криклий оценил, во сколько может обойтись восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса. По его словам, для этого потребуются большие средства, превышающие два годовых бюджета Украины.

"Это (восстановление, - ред.) точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах", - сказал он в интервью Радио Свобода.

В качестве примера Криклий привел затраты на дорожный фонд, который составляет 74 миллиарда гривен.

"То есть, если бы мы решили все из дорожного фонда исключительно финансировать, то 20% нужно было только на один мост забрать из дорожного фонда. А у нас таких мостов ...", - отметил министр.

По его словам, Украине готовы активно помогать международные организации. В частности, от ЕБРР Киев получит "более миллиарда долларов или евро".

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Напомним, Владислав Криклий также сообщил, что Кабмин и Верховная Рада разрабатывают законопроект, в соотвествии с которым Укрзализныця будет поделена на три различные по направлениям компании. Одна будет заниматься заниматься инфраструктурой, вторая - пассажирскими перевозками, третья - грузовыми перевозками.

Донбасс бюджет инфраструктура ЕБРР Мининфраструктуры Владислав Криклий
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