В центре Киеве мужчина грозит прыгнуть с крыши дома: трансляция

В центре Киеве мужчина грозит прыгнуть с крыши / Скриншот

В воскресенье вечером, 29 сентября, в центре Киева на крыше дома по адресу Крещатик №7/11, возле Майдана Незалежности, мужчина угрожает спрыгнуть вниз.

Вначале мужчина требовал, чтобы к нему приехали полицейские, пожарные. Когда они, а также медики, приехали, он начал требовать миллион долларов - чтобы он не прыгнул. Также требовал, чтобы на Майдане Независимости прекратили петь - требование выполнили.

Периодически видно, что мужчина курит. К нему на крышу поднялись полицейские и психологи - ведут с ним переговоры.

Внизу полицейские оградили территорию вокруг лентами. За событием сейчас следит много прохожих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина упал с моста прямо под колеса авто.