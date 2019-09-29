В центре Киеве мужчина грозит прыгнуть с крыши дома: трансляция

К мужчине на крышу поднялись полицейские и психологи и начали переговоры.
В воскресенье вечером, 29 сентября, в центре Киева на крыше дома по адресу Крещатик №7/11, возле Майдана Незалежности, мужчина угрожает спрыгнуть вниз.
Вначале мужчина требовал, чтобы к нему приехали полицейские, пожарные. Когда они, а также медики, приехали, он начал требовать миллион долларов - чтобы он не прыгнул. Также требовал, чтобы на Майдане Независимости прекратили петь - требование выполнили.
Периодически видно, что мужчина курит. К нему на крышу поднялись полицейские и психологи - ведут с ним переговоры.
Внизу полицейские оградили территорию вокруг лентами. За событием сейчас следит много прохожих.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина упал с моста прямо под колеса авто.