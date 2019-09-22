В Киеве мужчина упал с моста прямо под колеса авто

В момент падения под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon / Фото Информатор

В воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошла трагедия - в Соломенском районе столицы мужчина упал с железнодорожного моста прямо на проезжую часть улицы Льва Толстого.

Несчастный случай произошел около 12:30. В момент падения под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами, передает Информатор. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Однако, от полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков.

На вид погибшему было около 40 лет. Был ли это несчастный случай, суицид или же мужчину кто-то столкнул с моста - выясняют криминалисты.

Напомним, 6 июля в центре Киева с Паркового моста прыгнул мужчина, упал на дорогу и погиб.