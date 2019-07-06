Прыжок с "Моста влюбленных": в Киеве произошла трагедия

Сегодня в центре столицы погиб человек.
В субботу, 6 июля, в центре Киева с Паркового моста ("Мост влюбленных") прыгнул мужчина, упал на дорогу и погиб.
В столице трагедия случилась около 8:00, пишет Информатор со ссылкой на правоохранителей.
По данным издания, погибшему было около 40 лет, на место происшествия прибыла его родственница.
"Мужчина прыгнул с Паркового моста… Тело погибшего оказалось прямо в центре проезжей части…", — отметило издание.
Ранее сообщалось, что в Киеве студент Киевского национального университета культуры и искусств ушел из общежития, не выходил на связь, а потом его нашли повешенным на рубашке в лесу.