Прыжок с "Моста влюбленных": в Киеве произошла трагедия

6 июля 2019, 14:38

Сегодня в центре столицы погиб человек.

В Киеве мужчина прыгнул с
В Киеве мужчина прыгнул с "Моста влюбленных" и погиб / kiev.informator.ua

В субботу, 6 июля, в центре Киева с Паркового моста ("Мост влюбленных") прыгнул мужчина, упал на дорогу и погиб.

В столице трагедия случилась около 8:00, пишет Информатор со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, погибшему было около 40 лет, на место происшествия прибыла его родственница.

"Мужчина прыгнул с Паркового моста… Тело погибшего оказалось прямо в центре проезжей части…", — отметило издание.

  • В Киеве мужчина прыгнул с "Моста влюбленных" и погиб kiev.informator.ua
  • В Киеве мужчина прыгнул с "Моста влюбленных" и погиб kiev.informator.ua
  • В Киеве мужчина прыгнул с "Моста влюбленных" и погиб kiev.informator.ua
  • В Киеве мужчина прыгнул с "Моста влюбленных" и погиб kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве студент Киевского национального университета культуры и искусств ушел из общежития, не выходил на связь, а потом его нашли повешенным на рубашке в лесу.

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Киев мост трагедия Мост влюбленных новости Украины Парковый мост
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