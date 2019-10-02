Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники

Новый год / 1zoom.ru

До Нового года-2020 еще три месяца, а украинское правительство уже напомнило о выходных на праздники. Так, на новогодние и рождественские праздники украинцев по четыре выходных.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров № 7-р обнародовано на официальном сайте правительства.

Так, 1 января нового года выпадает на среду, поэтому рекомендуется в этот день объявить выходной. При этом работодателям предложили перенести понедельник, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а вторник, 31 декабря, можно отработать в субботу, 28 декабря.

Таким образом, украинцы будут отдыхать с воскресенья, 20 декабря, по среду, 1 января.

Кроме того, правительство планирует перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Благодаря этому украинцы снова получат четыре выходных - с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

Напомним, что украинцы в октябре 2019 года будут отдыхать на день дольше.