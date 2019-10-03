Эксперт назвал главную опасность, стоящую перед Зеленским на встрече "нормандской четверки"

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / Reuters

Существует немалое опасние, что лидеры европейских стран – Меркель и Макрон – будут на стороне Владимира Путина, а не президента Украины Владимира Зеленского во время грядущей встречи в Нормандском формате.

Соответствующее заявление сделал политический обозреватель Евгений Будерацкий, сообщает 24-й канал.

"Хочу напомнить, что когда-то президент ездил во Францию и Германию и просил не делать глупости и не возвращать Россию в ПАСЕ. Была ли это его переговорная позиция – да, конечно, потому что он вел переговоры. Но он не смог этого сделать", – заявил эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главные задачи на встрече "нормандской четверки". До этого президент Украины озвучил, присоединятся ли США к "нормандскому формату".