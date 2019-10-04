Адвокат из РФ поможет Порошенко отбиваться от Портнова и ГБР

Илья Новиков / facebook.com/Ilya.S.Novikov

Дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко продолжают появляться, а в рамках расследования даже повторно арестовали завод "Кузня на Рыбальском". На фоне этого интересы народного депутата от Европейской солидарности будет представлять российский адвокат Илья Новиков.

В пресс-службу политсилы сообщили, что адвоката из РФ пригласили после информации, что ГБР намерено обратиться к Российской Федерации по делу о захвате украинских кораблей и моряков Керченском проливе.

"Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", – отмечается в сообщении.

При этом в партии Порошенко напомнили, что у Новикова есть разрешение на адвокатскую деятельность в Украине. Кроме того, он защищает в российских суда украинских политзаключенных.

Данную информацию адвокат подтвердил в Facebook, сообщив, что Порошенко его пригласил присоединиться к команде юристов против ГБР и Андрея Портнова.

В свою очередь, юрист Андрей Портнов отреагировал на привлечение к защите Порошенко российского адвоката, предположив, что теперь вся информация будет передаваться сотрудникам Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

"Порошенко нанял себе в дело о передаче в российский плен украинских моряков российского адвоката. Друзья, правильно ли я понимаю, что теперь вся тайна следствия будет передаваться через российского адвоката прямо в российский Кремль и ФСБ России?" - написал Портнов своем Telegram-канале.

Напомним, что ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует.