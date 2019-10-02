Суд снова арестовал активы Порошенко – Портнов

Петр Порошенко / Скриншот

Украинский суд в среду, 2 октября, арестовал активы и недвижимость пятого президента Украины Петра Порошенко. Такое решение суд выносит уже не в первый раз.

По слова юриста Андрей Портнова, в прошлый раз Порошенко удалось спасти свои активы.

"Сегодня суд еще раз арестовал активы и недвижимость Порошенко, которые ему перед предыдущим арестом удалось обманным путем вывести и переоформить на подконтрольную себе компанию", - сообщил Портнов в своем Telegram-канале.

При этом он напомнил, что речь идет о заводе "Кузня на Рыбальском", который фигурирует в деле об отмывании средств пятого президента Украины.

"Ожидаем также первых сообщений о подозрении фигуранту", - подчеркнул юрист.

Напомним, 25 июля экс-президент дал показания следователям Государственного бюро расследований по делу о купле-продаже завода Кузня на Рыбальском.