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"Из какой задн*цы Богдан его вытащил": Тука сделал прогноз по акции Остановим капитуляцию

7 октября 2019, 17:41

Чиновник проанализировал, существует ли вероятность трансформации протеста в революцию.

Георгий Тука
Тука рассказал, могут ли протестные акции перерасти в революцию / Фото: УНИАН

Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука высказал мнение, что дальнейшая судьба акции протеста Остановим капитуляцию будет зависеть от действий Офиса президента.

"Для любой революции требуется какой-то триггер, знаковая ситуация. Вот в 2014 году стояли ребята за Евроинтеграцию и ничего не было, пока их не побили. Вот побитие и послужило тем триггером, который всколыхнул общество. И надо напомнить, что первые месяца полтора на Майдане люди стояли с одним требованием к Януковичу, никто не требовал его отставки. Требовали отставки министра внутренних дел Захарченко. Но товарищ Янукович оказался бараном, ну и чем закончилось известно", - сказал он в комментарии InfoResist.

По словам Туки, схожее поведение демонстрирует глава Офиса президента Андрей Богдан. Резкие и необдуманные заявления одного из первых лиц в государстве могут привести к самым непредсказуемым последствиям.

Читайте такжеЛукашенко категорично объявил, без кого не остановить войну на Донбассе"Сейчас выдвинули политические требования президенту и абсолютно мирно и спокойно решили пройти по правительственному кварталу. Сидит себе Андрей Богдан и вояет непонятного содержания пост, точнее содержание понятно, но из какой задницы он его вытащил непонятно. Моментально к политическим требованиям добавляется требование кадровое – отставка товарища писателя Богдана. Вот у меня такое впечатление, что этот товарищ специально своим постом подогрел к себе интерес. При чем самое забавное, что это требование было со стороны ветеранов. Теперь посмотрим, как товарищ Богдан будет реагировать", – сказал он.

Тука утверждает, что сейчас Банковая демонстрирует полное отсутствие коммуникации с народом. Однако именно в такой ситуации людям нужно все подробно объяснить.

"Не надо забывать, что в любом обществе историю двигают не патерналистское большинство, любители холодильников и дешевого газа, а пассионарное меньшинство, готовое отдать свою жизнь за идею", – резюмировал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook пост с якобы перепиской, где указываются расценки за участие в акции Остановим капитуляцию.

Акции протеста вспыхнули после того, как президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.

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