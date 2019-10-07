"На Майдан, товарищи!": в Запорожье к статуе Ленина прилепили голову Порошенко

В Запорожье в рамках декоммунизации переделали памятник советскому вождю Владимиру Ленину, превратив его в пятого президента Украины Петра Порошенко.

Фото, как к туловищу Ленина прилепили голову Порошенко, показал на своей странице в Twitter блогер Roland Deschain.

"Да бл*ть. На базе отдыха на Хортице Ленина декоммунизировали, сделав из него Порошенко", - написал блогер.

Позже он уточнил, что статуя стоит напротив Хортицы по Левому берегу, местность называется Волна, база Скиф.

В сети стали травить шутки о таком необычном постаменте. Кто-то даже предположил, что статуя посвящена не Порошенко, а советскому актеру Геннадию Хазанову, который подарил свой голос коту Леопольду и попугаю Кеше.

"С*ка. Еб*ные комсомольцы", "Просто ору!", "Что-то он похудел. Или сбл*днул", "Смешно, и сходство в принципе имеется", "Ленин в обертке Порошенко", "Это же Геннадий Хазанов", "Хотели Петю, вышел Гена", "В профиль - выкопанный батя", "На Майдан, товарищи! Нет рускай весне! Каждому по рошену! Далой Зеленского!", - стебались юзеры.

Ранее таксист отказался везти Порошенко с "вече" на Майдане: курьезное видео.