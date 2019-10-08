После скандала Зеленский официально почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру - фотофакт

Владимир Зеленский в Бабьем Яру / Фото пресс-службы ОП

После скандала, который возник 29 сентября, когда президент Украины впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, Владимир Зеленский во вторник, 8 октября, таки пришел к мемориалу в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства и представители Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Раввины прочитали молитву за жертв трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Напомним, 29 сентября Владимир Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в частном порядке. Его заметили возле мемориала в темных очках и с корзиной цветов.