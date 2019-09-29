Раввины разошлись во взглядах из-за Зеленского, президент сделал неожиданный шаг

Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр / pravda.com.ua

Глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков дов Блайх заявил о том, что президент Владимир Зеленский впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра.

"Первый раз в истории независимой Украины Президент Украины не пришел на Бабий Яр 29 сентября. Что он, еврей? Ему не надо", - подчеркнул он в Бабьем Яру в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.

Он отметил, что Президент должен был присутствовать лично, а не прислать корзину цветов.

Блайх также выразил обеспокоенность, что следующий Президент вообще забудет о годовщине трагедии.

Читайте также"Бандит сидит рядом": в США потроллили встречу Зеленского с ТрампомВ свою очередь главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман в своем Facebook подчеркнул, что президент не обязан отчитываться о том, где бывает.

Он отметил, что не хотел бы писать негативные вещи в канун Рош ха-Шана, но он посчитал должным прояснить свою позицию.

Асман считает, что президент только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в церемонии в Бабьем Яру.

Он напомнил, что кроме того, президент только что вернулся из нелегкой для него поездки в Нью-Йорк.

Также раввин считает, что в канун Рош ха-Шана надо давать оценку своим делам и словам за уходящий год, а о других людях говорить только хорошее. Также раввин благословил президента и пожелал ему успехов в работе.

Кроме того, Объединенная еврейская община Украины выразила протест из-за позиции Блайха.

Читайте такжеЗеленский повторяет все ошибки Порошенко"Объединённая еврейская община Украины заявляет, что Яков дов Блайх не является представителем интересов еврейского народа Украины. Псевдо-раввин Яков дов Блайх является ангажированной политической фигурой с испорченной репутацией и провокатором антисемитизма в Украине. Мы выражаем недоумение по поводу того, что этой персоне было дано право выступать на Святом месте с подобными заявлениями", - говорится в заявлении Общины.

В то же время сам Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр в частном порядке.

Как передает агентство Интерфакс-Украина, глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины тех событий.

Напомним, ранее Зеленский вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху почтил память жертв Холокоста в Бабьем Яру.