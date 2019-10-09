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"Синяя изолента держит лучше": в Киеве отремонтировали мост нитками и скотчем - фотофакт

9 октября 2019, 17:39

Мост у Привокзальной площади в Киеве отремонтровали необычным способом.

В Киеве мост отремонтировали скотчем / facebook.com/Александр Барабошко

Киевские горе-коммунальщики приложили титанические усилия и отремонтировали металлическую ограду на мосту у Привокзальной площади при помощи ниток и скотча.

По словам пользователя соцсети, он обратился к киевским городским властям с просьбой починить разрушающийся мост, поскольку от его надежности зависит безопасность пешеходов.

В мэрии его поблагодарили за беспокойство и ответили, что мост находится на балансе Юго-Западной железной дороги, поэтому к городскому хозяйству не имеет отношения.

В Киеве мост отремонтировали нитками / facebook.com/ Александр Барабошко

Однако, судя по фотографиям, ремонтные работы на мосту всё же были проведены, но с помощью ниток и скотча.

Отметим, граждане в Сети отметили, что "не хватает подорожника".

"Видно, шо ліпили некваліфіковані люди... бо профі знають, що синя ізолєнта, тримає краще за скотч....", - добавил Фернан Магеллан.

"Так це відома проблема 1551. Диспетчери спрямовують не туди, і балансоутримувачі відповідають, немов це заявник до них звернувся", - добавил Иван Будилов.

Читайте также"Еще один устал": в Киеве разрушается недавно отремонтированный мостНапомним, ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1 050 млн грн сметной стоимости работ.

По данным журналистов издания "Наші гроші", проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 года о рассмотрении сметной части.

Кроме того, распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировка) в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года.

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