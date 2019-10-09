"Когда вороватого боксера и его подельников возьмут за яйки?": Кличко добавил денег на Шулявский мост

Шулявский мост подорожал / соцсети

Мэр Киева Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1 050 млн грн сметной стоимости работ.

По данным журналистов издания "Наші гроші", проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 года о рассмотрении сметной части.

Кроме того, распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировка) в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года.

Общая смета составляет 1050 млн грн, из которых 716 млн выделены на строительные работы, а остальное на оборудование и другие расходы.

По данным издания, в распоряжении Кличко указано, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн.

Это составляло примерно 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, который в июне 2018 года получило ООО "Северо-украинский строительный альянс" из группы экс-нардепа Максима Микитася.

По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была перечислена предоплата в размере 99,5%.

Отметим, в соцсетях граждане пишут, что подобная ситуация – вполне в духе Украины.

"Ставят маленькую сумму чтобы выиграть тендер. Потом повышают до реальной. Так что норм. Это юкрейн детки", - убежден Сергей Бойчук.

"Снести его и на эти деньги построить два новых", - убеждена Нина Савчук.

"Вроде столько было инфы и журналистских расследований, как при кличко дерибанили бюджеты Киева, не понятные застройки, мутные тендеры, выделение земли и её нецелевое использование и т.д. Где расследования, когда этого отбитого вороватого боксёра и его подельников возьмут за яйки?", - вопрошает Вячеслав Лапинский.

Читайте также"Обосцаный бомжатник": "никчему" Кличко распекли за мосты, дороги и больницы, "как после бомбежки"Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что строительство Шулявского путепровода может затянуться из-за торможения сноса пятого цеха завода Большевик, на месте которого должны возвести один из съездов с нового моста.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода Большевик, на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", – сказал Кличко.