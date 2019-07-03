Строительство нового Шулявского моста: Кличко назвал большую помеху

Кличко объяснил, что торозит строительство Шулявского моста / Пресс-служба

Строительство Шулявского путепровода может затянуться из-за торможения сноса пятого цеха завода Большевик, на месте которого должны возвести один из съездов с нового моста, заявил градоначальник столицы Украины Виталий Кличко заявил, что

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода Большевик, на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", – сказал Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Читайте такжеУ Кличко объяснили, почему опасно затягивать реконструкцию Шулявского мостаКак объяснил Кличко, для данного решения необходима политическая воля, так как речь идет о важном объекте инфраструктуры Киева.

"Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода", – добавил Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко из-за обрушения моста на Осокорках живо выгнал чиновника.

Также ранее "антимонопольщики" раскрыли сговор компаний на конкурсе по реконструкции Шулявского моста.