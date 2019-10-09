Глава МИД Нидерландов в Киеве обсудил с Зеленским катастрофу рейса МН17

Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов / офис президента Украины

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком расследование и судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом пророссийскими боевиками самолете Малазийских авиалиний рейса МН17.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский проинформировал Блока о ситуацию с безопасностью на Донбассе и о плане мирного урегулирования.

Украинский лидер поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдение режима санкций ЕС к РФ и непризнание аннексии украинского Крыма Россией.

В ходе дискуссии стороны обсудили взаимодействие сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил стремление инвестировать в экономику Украины и выразил поддержку Киеву на пути к реализации реформ.

Напомним, нидерландские парламентарии намерены добиться правды в деле с катастрофой рейса МН17 в небе над Донбассом. Так, большинство в Палате представителей заявили о необходимости дополнительного исследования роли Украины в этой трагедии.

Как ранее сообщалось, Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17.