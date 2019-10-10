Зеленский назвал свою главную миссию на посту президента

Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной своей миссией на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

"Общество выбрало Зеленского, который остановит войну. Это главная цель, это моя миссия", - заявил он в ходе пресс-марафона в Киеве.

При этом он назвал ошибкой власти то, что переселенцы с оккупированной территории не получили в Украине место проживания и условия для работы.

Он также добавил, что все люди, которые остались в ОРДЛО, остаются гражданами Украины и он надеется на скорое возвращение этих людей вместе с территориями.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина планирует возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированными Россией районами Донбасса.