Зеленский назвал свою главную миссию на посту президента

Президент считает ошибкой власти то, что переселенцы с оккупированной территории не получили в Украине место проживания и условия для работы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной своей миссией на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.
"Общество выбрало Зеленского, который остановит войну. Это главная цель, это моя миссия", - заявил он в ходе пресс-марафона в Киеве.
При этом он назвал ошибкой власти то, что переселенцы с оккупированной территории не получили в Украине место проживания и условия для работы.
Он также добавил, что все люди, которые остались в ОРДЛО, остаются гражданами Украины и он надеется на скорое возвращение этих людей вместе с территориями.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина планирует возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированными Россией районами Донбасса.