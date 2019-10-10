Фуд-корт, так фуд-корт: у Зеленского объяснили выбор места для пресс-марафона

Владимир Зеленский / Скриншот

Пресс-служба президента Украины объявила, что он проведет пресс-марафон на киевском "рынке" еды. Выбор места крайне удивил не только представителей СМИ, но и обычных украинцев.

По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимофеева, такой формат выбрали, чтобы все журналисты смогли задать свои вопросы.

"Если бы мы это делали в зале на 300 человек, то все равно много не смогли бы задать свои вопросы. А так президент пообщается с каждым. Поэтому такой формат", - объяснил Тимошенко в комментарии ТСН.

При этом Зеленский спустя три часа марафона заявил, что готов еще к восьми часов пресс-"забега".

"Я буду говорить, будем говорить, а что делать. Мне интересно, когда интересные вопросы. Но, могу быть и усталым, но я пообещал", - подчеркнул президент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский опоздал на встречу с журналистами, потому что бегал.