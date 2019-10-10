Бегал: Зеленский опоздал на собственный пресс-марафон

Владимир Зеленский в США / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, проводит пресс-марафон, но он не обошелся без конфуза. Так, глава государства опоздал к журналистам.

По его словам, причиной его задержки стал бег. Он не смог отказаться от утренней тренировки.

"Я извиняюсь, что немного опоздал, потому что я бегаю утром - сейчас есть возможность, я переехал в город, - поэтому я сейчас бегаю", - оправдался Зеленский в начале пресс-марафона.

При этом он отшутился, что хотел прибежать к журналистам, но был в спортивной форме.

"Я хотел прибежать (на встречу - ред.), но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме", - рассказал президент Украины.

Кроме того, он отметил, что ему сложно ездить на велосипеде в Киеве из-за отсутствия инфраструктуры. Также он добавил, что ему по асфальту не нравиться ездить на "железном коне" и лучше всего это делать в лесу.

Прямую трансляцию пресс-марафона ведет ТСН.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной своей миссией на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.