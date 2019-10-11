"Это дикость": в НСЖУ Бородянского обвинили в атаке на медиа

Владимира Бородянского обвинили в желани ограничить СМИ /Facebook Владимир Бородянский

Заявление министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о возможности введения уголовной ответственности за сознательное искажение общественного мнения СМИ раскритиковал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Это дикость. К сожалению, каждая новая власть начинает свою работу с желания ограничить СМИ. И при Януковиче, и при Порошенко их окружение пыталось ввести уголовную ответственность за клевету. Ни у одного не получилось. Жаль, что команда Зеленского повторяет их ошибки", - написал он в Facebook.

При этом Томиленко отметил, что атаки на медиа и ограничения свободы слова не помогли старым властям, не помогут и новой.

"В Украине невозможна цензура и ограничения свободы СМИ. Удивляюсь, как у бывшего медийщика возникает желание ограничивать свободу своих бывших коллег", - считает глава НСЖУ.

Он уверен, что за счет запугивания СМИ и журналистов не удастся побороть манипуляции, ботофермы и фейки.

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"Надеюсь, что господин Министр ознакомится с "передовым" опытом подобной криминализации в Турции, России и Малайзии. Где первыми жертвами таких законов стали правда и критика, а не фейки", - добавил Томиленко.

Напомним, ранее Бородянский высказался о судьбе закона о декоммунизации.