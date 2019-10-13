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Миллиард гривен: Кабмин занялся зарплатами шахтеров

13 октября 2019, 12:38

На погашение долгов по заработным платам шахтеров правительство хочет потратить миллиард гривен.

Шахтеры
Шахтеры / УНИАН

Долги по заработным платам шахтеров в Украине одна из основных проблем. Так, новый Кабинет министров принял решение выделить миллиард гривен на зарплаты горняков.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, деньги выделят в рамках изменений в госбюджет на текущий год.

 "Данная сумма (1 миллиард гривен, – ред.) предусмотрена в проекте закона Украины О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2019 год по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли, который одобрило правительство", - написал в Facebook чиновник.

При этом он отметил, что документы передадут в Верховную Раду, где народные избранники примут окончательное решение. Также Оржель выразил надежду на быстрое решение.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за сентябрь заработал 131 728 гривен.

Кабмин зарплаты шахта горняки
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