Миллиард гривен: Кабмин занялся зарплатами шахтеров

Шахтеры / УНИАН

Долги по заработным платам шахтеров в Украине одна из основных проблем. Так, новый Кабинет министров принял решение выделить миллиард гривен на зарплаты горняков.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, деньги выделят в рамках изменений в госбюджет на текущий год.

"Данная сумма (1 миллиард гривен, – ред.) предусмотрена в проекте закона Украины О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2019 год по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли, который одобрило правительство", - написал в Facebook чиновник.

При этом он отметил, что документы передадут в Верховную Раду, где народные избранники примут окончательное решение. Также Оржель выразил надежду на быстрое решение.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за сентябрь заработал 131 728 гривен.