В разы больше, чем у Зеленского: названа зарплата главы ГПУ

Руслан Рябошапка / УНИАН

Только недавно обсуждали первые заработные платы новых народных избранников, а теперь стало известно, сколько за сентябрь заработал недавно назначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Так, главе ГПУ вместе с надбавками начислили 131 728 гривен.

"Так, оклад Рябошапки за месяц составил 37 тысяч гривен, надбавки за выслугу лет - от 10 до 50% оклада", - ответили в ведомстве на запрос издания Апостроф.

Кроме того, Рябошапка получил надбавки за выполнение особо важной работы, за почетное звание "заслуженный", за работу в условиях режимных ограничений, а также премию.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заработал 28 000 гривен, из которых 5 500 ушли на налоги. Таким образом, глава ГПУ заработал больше президента в 4,7 раза.

Напомним, что руководитель офиса президента Андрей Богдан за сентябрь заработал 43 183 гривны.